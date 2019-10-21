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21 октября • обновлено в 12:41
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На Запорожье мать порезала детей и хотела покончить с собой: первые подробности

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На Запорожье мать нанесла ножевые ранения трем своим детям, а затем попыталась совершить самоубийство. Несовершеннолетних срочно доставили в больницу, а женщину – в специализированное медучреждение.

Как написала пресс-служба полиции Запорожской области, в воскресенье вечером, 20 сентября, в Шевченковское ОП поступило сообщение о том, что в доме на улице Игоря Сикорского случился инцидент.

Так, женщина 1989 года рождения у себя дома кухонным ножом нанесла ножевые ранения своим детям, 2010, 2012 и 2016 годов рождения. После этого она пыталась покончить с жизнью и перерезала себе предплечья.

На Запорожье мать порезала детей и хотела покончить с собой. Иллюстрация

На Запорожье мать порезала детей и хотела покончить с собой. Иллюстрация

Детей немедленно доставили в больницу. Женщину после оказания помощи госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

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Следователи установят все обстоятельства и мотивы преступления. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Место
Украина Запорожье
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Да какие там мотивы.. Просто узнала, что она хохлячка..
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