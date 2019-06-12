На Закарпатье жуткой смертью погибли пять человек: фото с места ЧП

11 июня на Закарпатье грузовик с людьми рухнул с горной дороги в реку.

ЧП произошло в лесном массиве около села Тарасовка Тячевского района, сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

"11 июня в период с 17:45 до 22:00 в лесном массиве вблизи села Тарасовка Тячевского района были обнаружены тела 5 погибших (1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 г. р.), которые, вероятно, осуществляли заготовку древесины, а также поврежденный грузовой автомобиль", – сообщили спасатели.

К поисковым работам привлекли 53 человека и пять единиц техники, из них от ГСЧС восемь человек личного состава и две единицы техники.

Местное издание "Новини Закарпаття" отмечает, что авария произошла из-за сильной грозы с дождем. Водитель не справился с управлением и автомобиль скатился с горы в реку. В результате схода 5-метровой волны селевого потока тела трех погибших унесло водой на 7 километров.

После совместных поисково-спасательных действий работников Тячевского лесхоза, Нацполиции и ГСЧС тела всех погибших были найдены.

Авто вылетело в реку transkarpatia.net

Авто вылетело в реку transkarpatia.net

Авто вылетело в реку transkarpatia.net

Авто вылетело в реку transkarpatia.net

Авто вылетело в реку transkarpatia.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области грузовик с туристами перевернулся в реку Черный Черемош. В результате ДТП трое человек погибли, 10 – госпитализировано, из них одна пассажирка – в крайне тяжелом состоянии.

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