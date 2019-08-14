На Закарпатье в ресторане массово отравились люди: подробности ЧП

В Закарпатской области после обеда в ресторане "Семейный уют" в больницу с признаками пищевого отравления доставили 29 человек.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, среди пострадавших восемь детей.
"В течение 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в с. Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", – сообщили спасатели.
На данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Больничная палата
Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области 11 человек, трое из которых – дети, были госпитализированы с острым отравлением после употребления пищи в Крестовоздвиженском храме села Должок.
Также в Херсонской области в местном пансионате "Буревестник" отравились 14 детей, которых срочно доставили в больницу.
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