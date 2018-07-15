На Закарпатье сгорел детский сад: фото и подробности трагедии

В ночь на воскресенье, 15 июля, в ромском поселении в с. Великая Добронь Ужгородского района Закарпатской области горело здание, в котором находились церковь и детский сад.

Пожар был настолько сильным, что огонь перекинулся на соседний дом, сообщает Mukachevo.net.

Отмечается, что в спасательную часть звонок поступил около трех часов ночи. Причина возникновения пожара пока неизвестна, но местные подозревают умышленный поджог с учетом последних событий вокруг ромских поселений в Украине.

mukachevo.net

mukachevo.net

mukachevo.net

mukachevo.net

По информации спасателей, в результате пожара никто не пострадал. Для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное повреждение имущества через поджог).

Как писал OBOZREVATEL, ранее суд определился с арестом организатора нападения на ромов во Львове.