На Закарпатье полиция разбила очередное авто: как это произошло на самом деле

На Закарпатье в с. Верхние Ворота разгорелся скандал из-за попадания в ДТП полицейского авто Mitsubishi. На самом же деле причиной аварии стало не неумелое вождение правоохранителей, а проведение сложной операции по поимке преступников.

О том, как все происходило на самом деле, рассказано на странице "Киев Оперативный" в Facebook. По словам очевидцев, происшествие случилось еще 20 сентября, и с тех пор в интернете "гуляют" недостоверные факты.

"Пока по сети еще не полностью разошлась "зрада" об очередном разбитом Mitsubishi, хотелось бы сообщить, как все было. 20 сентября была получена информация, что в с. Верхние Ворота авто полиции попало в ДТП и происходит перестрелка. Отправившись на помощь, правоохранители обнаружили Opel с разными номерными знаками и двоих задержанных", — пересказали очевидцы.

Facebook "Киев Оперативный"

После этого полиция начала поиски еще двоих лиц, которые скрылись с места происшествия и устроили стрельбу. Их подозревают в имущественных преступлениях.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, 20 сентября в Ивано-Франковской области полицейский насмерть сбил велосипедиста. На время расследования его отстранили от служебных обязанностей.