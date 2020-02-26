На Закарпатье пограничник задержан за вымогательство и взятку

Сегодня, сотрудниками 4 сектора борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой ВБКОЗ СБУ в Закарпатской области, задержан при вымогательстве и получении неправомерной выгоды за непринятие мер реагирования и обеспечения беспрепятственного перемещения подакцизных товаров (табачных изделий) без осуществления пограничного контроля, через государственную границу с Украиной в Румынию на определенном участке границы (в зоне ответственности ОПС "Красноильск" Черновицкого пограничного отряда), за пределами пункта пропуска инспектора пограничной службы, он же старший группы пограничного наряда ОПС "Красноильск" Черновицкого пограничного отряда сержанта Ковальского В.А.

На Закарпатье старший группы пограничного наряда "погорел" на взятке

26.02.2020 года сотрудниками спецподразделения Управления, военной прокуратуры Черновицкого гарнизона и ТУ ГБР, Ковальский В.А. задержан на территории ОПС "Красноильск" после получения от гражданина Украины "К" 1000 евро (второй части ранее оговоренной неправомерной выгоды в сумме 1500 евро).

В настоящее время проводятся следственные действия, лицо задержано в порядке, определенном ст.208 УПК Украины.

На Закарпатье старший группы пограничного наряда "погорел" на взятке

На Закарпатье старший группы пограничного наряда "погорел" на взятке

На Закарпатье старший группы пограничного наряда "погорел" на взятке

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