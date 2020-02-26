Главная Новости
26 февраля • обновлено в 19:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости расследований

Павел Верещагин
Павел Верещагин
Таможня дает добро Все статьи автора

На Закарпатье пограничник задержан за вымогательство и взятку

295

Сегодня, сотрудниками 4 сектора борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой ВБКОЗ СБУ в Закарпатской области, задержан при вымогательстве и получении неправомерной выгоды за непринятие мер реагирования и обеспечения беспрепятственного перемещения подакцизных товаров (табачных изделий) без осуществления пограничного контроля, через государственную границу с Украиной в Румынию на определенном участке границы (в зоне ответственности ОПС "Красноильск" Черновицкого пограничного отряда), за пределами пункта пропуска инспектора пограничной службы, он же старший группы пограничного наряда ОПС "Красноильск" Черновицкого пограничного отряда сержанта Ковальского В.А.

На Закарпатье старший группы пограничного наряда "погорел" на взятке

На Закарпатье старший группы пограничного наряда "погорел" на взятке

26.02.2020 года сотрудниками спецподразделения Управления, военной прокуратуры Черновицкого гарнизона и ТУ ГБР, Ковальский В.А. задержан на территории ОПС "Красноильск" после получения от гражданина Украины "К" 1000 евро (второй части ранее оговоренной неправомерной выгоды в сумме 1500 евро).

В настоящее время проводятся следственные действия, лицо задержано в порядке, определенном ст.208 УПК Украины.

На Закарпатье старший группы пограничного наряда "погорел" на взятке

На Закарпатье старший группы пограничного наряда "погорел" на взятке

На Закарпатье старший группы пограничного наряда "погорел" на взятке

На Закарпатье старший группы пограничного наряда "погорел" на взятке

На Закарпатье старший группы пограничного наряда "погорел" на взятке

На Закарпатье старший группы пограничного наряда "погорел" на взятке

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Павел Верещагин Павел Верещагин
Место
Украина Ужгород
Теги
Служба безопасности Украины Государственная таможенная служба Украины контрабанда взятка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги