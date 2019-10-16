На Закарпатье подорвались трое детей: детали жуткого ЧП

В городе Хуст Закарпатской области во вторник, 15 октября, в результате взрыва пострадали трое детей.

Несовершеннолетние пытались разобрать взрывоопасный предмет, что и повлекло его детонацию, информирует пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что при инциденте различные травмы получили дети 2010, 2008 и 2012 года рождения.

Спасатели напомнили, что подозрительные, металлические или взрывоопасные предметы представляют собой большую угрозу жизни и здоровью.

"Внешне опасные предметы напоминают бесформенные куски металла, однако могут оказаться в дальнейшем артиллерийским снарядом, противопехотной или минометной миной, гранатой и тому подобное", – сказано в сообщении.

В ГосЧС подчеркнули, что касаться, переносить, перекатывать или перевозить взрывоопасный предмет нельзя, так как это опасно для жизни.

"Также не пытайтесь сдавать его на металлолом, разбирать или совершать другие механические воздействия", – предупредила пресс-служба, подытожив, что при находке подобного предмета стоит немедленно сообщить об этом по телефону 101 или 102. Никаких самостоятельных действий совершать не нужно.

Иллюстрация. Граната БелТА

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