На Закарпатье чиновник-виновник двух смертей вышел на свободу: в чем дело

На Закарпатье экс-глава Перечинской РГА Виктор Олефир, которого осудили к 7 годам тюрьмы за совершение смертельного ДТП, освобожден из-под стражи до вступления приговора в законную силу.

Как пишет Mukachevo.net, в прокуратуре Закарпатья объяснили, что из-за отсутствия коллегии в Закарпатском апелляционном суде, Верховным судом Украины определена подсудность за Львовским апелляционным судом.

"Поскольку 13 августа истек срок содержания, а Львовский апелляционный суд не продлил меру пресечения, то виновник двух смертей вышел на свободу. Поэтому Прокуратура Закарпатской области требует взять под стражу бывшего руководителя Перечинской РГА, который признан виновным в совершении смертельного ДТП и приговорен к 7 годам лишения свободы", – говорится в публикации.

Виктор Олефир Mukachevo.net

Из открытых данных портала "Судебная власть Украины" установлено, что рассмотрение ходатайства назначено на 11 часов 30 августа 2019.

Поэтому 16 августа, процессуальным прокурором подготовлено письмо Львовского апелляционного суда о назначении рассмотрения данного ходатайства в более близкий срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Перечин Закарпатской области в пятницу, 13 июля 2018 года, поздно вечером местный чиновник Виктор Олефир в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте. Позже умерла и вторая пострадавшая.

16 июля 2018 года Олефира взяли под стражу.

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