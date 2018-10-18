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На Волыни 200 копателей янтаря подрались с полицией

9.6тЧитать материал на украинском

На Ривненщине вблизи нелегальных рудников янтаря полиция попыталась задержать около 200 неизвестных. В результате возникла потасовка.

Как сообщает ТСН, конфликт произошел 18 октября, около 8 утра, на окраине села Кухотская Воля Заречненского района.

Отмечается, что полицейские вблизи мест незаконной добычи янтаря-сырца остановили около 200 неизвестных, которые направлялись к рудникам.

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Во время столкновения между нарушителями и стражами порядка, неизвестные повредили три служебных автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине показали масштабы нелегальной добычи янтаря.

Читайте все новости по теме "Янтарные войны" на OBOZREVATEL.

Тема
Янтарные войны
Место
Украина
Объект
Национальная полиция Украины
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Луговской Николай
Луговской Николай
Аваков! Вылазь с Фейсбука! У тебя же целое войско,что же ты не можешь справиться с этими"копателями"?
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