На Волыни 200 копателей янтаря подрались с полицией

На Ривненщине вблизи нелегальных рудников янтаря полиция попыталась задержать около 200 неизвестных. В результате возникла потасовка.
Как сообщает ТСН, конфликт произошел 18 октября, около 8 утра, на окраине села Кухотская Воля Заречненского района.
Отмечается, что полицейские вблизи мест незаконной добычи янтаря-сырца остановили около 200 неизвестных, которые направлялись к рудникам.
Во время столкновения между нарушителями и стражами порядка, неизвестные повредили три служебных автомобиля.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине показали масштабы нелегальной добычи янтаря.
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