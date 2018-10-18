На Волыни 200 копателей янтаря подрались с полицией

На Ривненщине вблизи нелегальных рудников янтаря полиция попыталась задержать около 200 неизвестных. В результате возникла потасовка.

Как сообщает ТСН, конфликт произошел 18 октября, около 8 утра, на окраине села Кухотская Воля Заречненского района.

Отмечается, что полицейские вблизи мест незаконной добычи янтаря-сырца остановили около 200 неизвестных, которые направлялись к рудникам.

Во время столкновения между нарушителями и стражами порядка, неизвестные повредили три служебных автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине показали масштабы нелегальной добычи янтаря.