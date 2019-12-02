Главная Новости
2 декабря • обновлено в 22:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Винниччине кот случайно задушил 9-месячного ребенка

15.6т
Читать материал на украинском

В Винницкой области при странных обстоятельствах задохнулась 9-месячная девочка. По данным медиков и правоохранителей, причиной смерти стал кот, который залез в коляску и сел ребенку на лицо.

Несчастный случай произошел 30 ноября в семье, проживающей в одном из сел Липовецкого района Винниччины. О трагедии сообщают местные СМИ.

Отмечается, что 22-летняя мать поставила коляску со спящим младенцем во дворе и на некоторое время отошла. Когда вернулась, то увидела, что из коляски выпрыгнул кот, а ее дочь уже не подавала признаков жизни.

Новости
Пока родители работали: на Львовщине 4-летний мальчик задохнулся в авто

Кот задушил младенца

Кот задушил младенца

Испуганная женщина вызвала скорую, однако врачи лишь констатировали смерть ребенка. По предварительному заключению медиков, девочка умерла в результате удушения животным.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. При этом полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни внезапно умер младенец, которому не исполнилось и месяца. Медики диагностировали у ребенка врожденный порок кишечника, однако родителям об этом не сообщили. Поэтому те обвиняют в трагедии именно врачей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Дина Баронова
Место
Украина Винница
Теги
умер ребенок кот Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
20
0
Смешно
1
Интересно
27
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никогда не поверю, что кошка может задушить здорового 9-месячного ребёнка. Мой сын в 9 месяцев уже ходил
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Нужно помнить, что кошки это теплолюбивые животные, обитавшие некогда в африканских саваннах и пустынях, поэтому они ищут тепло и даже ложатся на человека, а маленького задавить она может. Когда люди были еще сами полуживотные, они верили что кошки крадут дыхание у людей. А кошки просто любили тепло.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги