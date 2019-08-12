Пострадали дети: на Винниччине люди массово отравились в церкви

На Винниччине 11 человек, трое из которых – дети, были госпитализированы с острым отравлением после употребления пищи в Крестовоздвиженском храме села Должок.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, у них диагностировали острый гастроэнтероколит.

Отравление Укринформ

"11 августа в ГСЧС поступила информация, что в течение 10-11 августа в Ямпольскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них три ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского храма в селе Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", – говорится в сообщении.

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Спасатели уточнили, что по факту произошедшего ЧП проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля произошло отравление детей в пансионате "Буревестник" села Лазурное Скадовского района. Всех пострадавших доставили в инфекционное отделение Скадовской центральной районной больницы.

Ранее в летнем лагере "Салют" в курортном селе Коблево Николаевской области отравились более 40 детей.

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