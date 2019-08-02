На украинском курорте произошла трагедия с ребенком

В селе Приморское Одесской области электротоком убило шестилетнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, трагическое событие произошло на базе отдыха, куда ребенок с семьей приехал из Молдовы.

"Мальчик играл возле дома. Когда родители в очередной раз вышли присмотреть за сыном, увидели его без сознания. Родные сразу же вызвали "скорую", однако попытки медиков спасти жизнь ребенку оказались напрасными — по дороге в больницу он скончался", — говорится в сообщении.

Иллюстрация facebook.com/gunp.odessa

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина его смерти — поражение электротоком от сети электропитания базы, которая проложена в металлических трубах.

Правоохранители начали уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кирилловке Запорожской области в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок.

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