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На трассе Одесса — Рени произошло крупное ДТП: среди погибших есть ребенок

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В четверг, 18 июля, на трассе Одесса — Рени вблизи села Удобное произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба полиции, в результате столкновения автомобилей МАН и Volkswagen погибли водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых — ребенок.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются полные обстоятельства трагедии и личности погибших.

На трассе Одесса — Рени произошло крупное ДТП: среди погибших есть ребенок
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Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Одессой в масштабном ДТП погибли три человека, авария произошла неподалеку с. Знаменка.

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Тема
ДТП
Место
Украина
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