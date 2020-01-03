Молотком по голове: на Тернопольщине зверски избили ветерана АТО

В селе Швейкив Монастырского района Тернопольской области жестоко избили ветерана АТО. Нападающий умышленно наносил ему удары молотком по голове.

О жутком инциденте рассказала на личной странице в Facebook дочь пострадавшего Лана Макаренко. Она утверждает, что к расправе якобы причастен местный предприниматель Николай Коржановский.

"Смотрите, как избил моего отца, воина АТО местный делок Коржановский Николай. Молотком по голове!!! Папа борется против несанкционированной торговли алкоголем в магазине, владельцем которого является Коржановский. Всю молодежь нашего села спаивает паленым алкоголем, теперь набросился на отца", – написала женщина, излагая свою версию произошедшего.

Избитый ветеран АТО Facebook Ланы Макаренко

Она призвала свидетелей кровавого нападения дать показания, а также отметила, что уже поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Новость об избиении ветерана АТО вызвала большой резонанс в сети, и люди возмутились такой циничной расправой над защитником Украины. Свое негодование они выразили в многочисленных комментариях.

"На передовую этого торговца, пусть покажет там свою силу!", "Отправить в АТО, тогда никого не захочет спаивать и руку подымать на АТОшников", "Нужно наказать!", "Это ужасно!!!", "Ужас! Нелюди!" – возмущаются пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в июле 2019 года на вокзале в Хмельницком избили бывшего бойца АТО. Конфликт произошел в ходе обсуждения войны на Донбассе.

Некий ранее судимый блогер Артур Сороченко из Бердичева Житомирской области не согласился с бойцом, что на востоке Украины есть войска Путина. В ходе словесной перепалки бердичевлянин набросился с ударами на АТОшника, однако тот всячески избегал драки.

В последствии Сороченко объявили в розыск. Правоохранители разыскали потерпевшего и уговорили написать заявление о нападении.

А в августе полиция задержала Сороченко в Николаеве.

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