На судей в деле Куницкого давили: опубликованы доказательства

Судья Шестого апелляционного административного суда Любовь Губская предоставила Высшему совету правосудия факты о давлении на нее в ходе дела об обжаловании решения ЦИК о снятии с выборов кандидата Александра Куницкого в связи с наличием правонарушений.

Данные факты были изложены на официальном сайте Высшего совета правосудия. Так, Губская пишет, что на ее мобильный телефон пришло несколько смс-сообщений от третьих лиц. В них шла речь о призывах к принятию определенных решений и дальнейшем вознаграждении.

"Содержание полученных мною смс-сообщений дает основания связывать их с рассмотрением дела и утверждать, что отправленные сообщения, в которых содержатся призывы к принятию конкретно определенного решения по делу не позднее определенного времени с указанием дальнейшее получение неправомерной выгоды является вмешательством в деятельность судей и предложением предоставить неправомерную выгоду должностному лицу, за что предусмотрена уголовная ответственность", – уточняет Губская.

Александо Куницкий

Судья также раскрыла суть сообщений. Таким было первое: "Спасибо за помощь. Вы приняли правильное решение. Проблем не будет. Андрей Николаевич все должен передать. Как мы поняли оглашение сегодня в 21.00. Решение комиссии надо любой ценой поломать. 50% от спасибо передаст руководитель сегодня. А оставшуюся половину завтра".

"Другим коллегам мы передадим отдельно. Сейчас другие тенденции. Надо по всем, у кого были трудные времена, помогать и давать возможность баллотироваться. Этот Саша хоть и израильтянин, но парень хороший", – говорится во втором сообщении.

В связи с этим Губская просит Высший совет правосудия отреагировать на факты вмешательства в деятельность судьи согласно законодательству.

О подобном давлении также сообщил судья Анатолий Степанюк, пишет "Судебный репортер". Ему, как и Губской, пришли смс-сообщения.

"На мой личный номер с неизвестного мне номера телефона в 18:38, 18:38 и 18:47 поступили три смс-сообщения одинакового содержания, в которых содержались сведения с благодарностью о принятом решении в пользу "израильтянина", необходимость провозглашения судебного решения не позднее 21:00 и утверждение о следующем предоставления "премии" в оговоренном размере", – написал в своем обращении Степанюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда об отмене постановления ЦИК о снятии с выборов в Верховную Раду кандидата от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

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