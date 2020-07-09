На шахте в Донецкой области произошел обвал: погиб горняк

На шахте в Мирнограде погиб горняк.

В Донецкой области на шахте произошел обвал породы, в результате чего погиб горняк.

Трагедия случилась 7 июля в Мирнограде во время выполнения подземных работы, сообщается на сайте Национальной полиции Донецкой области.

По предварительным данным, обвал произошел, когда шахтер выполнял свою работу. Мужчина 1973 года рождения погиб на месте.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области произошел обвал в шахте "Привольнянская" ЧАО "Лисичанскуголь". В результате один шахтер погиб, другой – травмировался.