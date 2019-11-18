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18 ноября • обновлено в 15:42
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"На руку Кремлю": в МВД предупредили участников протестов против капитуляции

1.2т
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Национальная полиция Украины будет "реагировать в рамках закона" на любые нарушения правопорядка во время массовых акций протеста.

Об этом в эфире ObozTV рассказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, комментируя митинги по лозунгом "Нет капитуляции". По его словам, организаторы протестов должны понимать, что любая дестабилизация сыграет на руку России.

"Мы с вами не Мордор и не Российская империя. Мы живем в по-настоящему демократической стране... Это достижение, в первую очередь, Революции Достоинства… Мы не просто приветствуем право гражданина протестовать, это нормально. Это святое право, и мы будем его неуклонно защищать. Но в этой ситуации надо учитывать риски и ни в коем случае не дать возможность раскачать ситуацию до силовых противостояний", – подчеркнул советник главы МВД.

"В этом смысле я считаю, что и те, кто сегодня поддерживает президента, и те, кто не поддерживает президента, та украинская политическая общественность, которая выходит на манифестации, провозглашает свою точку зрения на защиту интересов украинской государственности, прекрасно это понимает, что сегодня нельзя дать возможности любого силового противостояния. Нельзя ни в коем случае допустить расшатывание ситуации, чем немедленно воспользуется Путин", – заявил он.

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По словам Шкиряка, "любой раскол, внутренний конфликт и силовое противостояние будет играть на руку Кремлю".

"Мы будем защищать право гражданина на мирный протест, но без нарушения красных линий. Где есть переход на любые провокативные действия, полиция будет реагировать адкватно в рамках закона", – добавил он.

"На руку Кремлю": в МВД предупредили участников протестов против капитуляции

svoboda.org

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Майдан против капитуляции
Персона
Зорян Шкиряк
Место
Украина
Теги
протест Национальная полиция Украины полиция Министерство внутренних дел Украины
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Mega Death
Mega Death
Аууу?! Укропапуасы наконец-то начали понимать,что они лишь папуасы))
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