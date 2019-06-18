На Ривненщине разбились два авто: есть погибшие

В Ривненской области 18 июня произошла смертельная авария с двумя легковыми авто Ford и Volkswagen Passat. Погибли оба водителя, их пассажиры были травмированы.

ДТП случилось на дороге Киев — Чоп около села Колоденка, сообщили в пресс-службе местной полиции.

На месте аварии продолжительное время было осложнено движение. На обнародованных снимках видно, что одна машина после столкновения вылетела в кювет.

Авто вылетело с дороги Полиция в Ривненской области

ДТП Полиция в Ривненской области

Полиция устанавливает все детали происшествия.

Погиб водитель Полиция в Ривненской области

Авария в Ривненской области Полиция в Ривненской области

Как писал OBOZREVATEL, на трассе Киев — Одесса возле села Воробеевка (Великомихайловский район Одесской области) произошло ДТП с тремя погибшими. Водитель Lexus не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль ВАЗ.

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