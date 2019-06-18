На Ривненщине разбились два авто: есть погибшие

В Ривненской области 18 июня произошла смертельная авария с двумя легковыми авто Ford и Volkswagen Passat. Погибли оба водителя, их пассажиры были травмированы.
ДТП случилось на дороге Киев — Чоп около села Колоденка, сообщили в пресс-службе местной полиции.
На месте аварии продолжительное время было осложнено движение. На обнародованных снимках видно, что одна машина после столкновения вылетела в кювет.
Авто вылетело с дороги
Полиция в Ривненской области
ДТП
Полиция в Ривненской области
Полиция устанавливает все детали происшествия.
Погиб водитель
Полиция в Ривненской области
Авария в Ривненской области
Полиция в Ривненской области
Как писал OBOZREVATEL, на трассе Киев — Одесса возле села Воробеевка (Великомихайловский район Одесской области) произошло ДТП с тремя погибшими. Водитель Lexus не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль ВАЗ.
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