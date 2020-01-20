$500 за закрытие дела: на Ривненщине подполковник полиции погорел на взятке

Руководителя следственного подразделения одного из районных отделов Национальной полиции Житомирской области поймали на взятке.

Задержание в городе Сарны (Ривненщина) провели сотрудники Службы безопасности Украины, передает пресс-служба.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции требовал у жителя Ривненской области $500 за закрытие уголовного производства по факту незаконной вырубки лесных насаждений. Злоумышленника задержали при получении всей суммы взятки.

Задержанному сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Подполковника полиции Житомирской области "взяли" на взятке ssu.gov.ua

Подполковника полиции Житомирской области "взяли" на взятке ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Ривненщине сотрудников национальной полиции обвинили в избиении двух задержанных мужчин. Копы в свою очередь вину отрицают, заявляя, что местные жители попали в драку, в результате которой и получили травмы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!