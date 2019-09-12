На Прикарпатье нашли плантацию марихуаны на миллионы евро. Фото

В Ивано-Франковской области на территории Яблуновской громады обнаружили рекордную плантацию марихуаны.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль. По его словам, это самая большая плантация марихуаны, которую удалось обнаружить на Прикарпатье.

"Яблунов – это вам не Амстердам!!! Результат совместной работы полиции и СБУ с привлечением спецподразделений! Самая большая плантация конопли в истории Прикарпатья: 4 гектара, 90 тыс. кустов, 0,5 тонны готовой продукции – оценочная стоимость этого всего составляет не менее 50 млн евро!!!", – написал Шмыгаль.

Как отметил местный сайт "Вікна", на месте были задержаны около 20-ти работников, а хозяев "бизнеса" так и не нашли. Раньше тут выращивали помидоры и огурцы.

Плантация марихуаны в Ивано-Франковской области Facebook Денис Шмыгаль

Под постом народного депутата Игоря Фриса по этому поводу разгорелась дискуссия среди политиков. Член команды поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины Виктор Загреба отметил: "Очень узкий взгляд и навешивание ярлыков...Современные законодатели в Европе должны мыслить категориями, отличными от тех, которыми мыслили алкогольные магнаты в 1930-х годах в США".

К нардепу обратился лава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов: "Законопроект давно разработан. Может, сделаете мужественный шаг к легализации, как половина стран Европы?" – предложил он.

4 гектара марихуаны на Прикарпатье Facebook Денис Шмыгаль

Плантация марихуаны в Ивано-Франковской области Facebook Денис Шмыгаль

Оценочная стоимость продукции – 50 млн евро Facebook Денис Шмыгаль

Оценочная стоимость продукции – 50 млн евро Facebook Денис Шмыгаль

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 августа основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвер был задержан Службой безопасности Украины

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