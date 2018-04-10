На Полтавщине разбился вертолет Ми-2

В Полтавской области возле села Чернишовка упал вертолет "Ми-2", принадлежащий частной фирме.

Это произошло около 17:00. Соответствующие данные предоставила пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

На борту вертолета находилось двое пилотов. Но, в результате падения они не пострадали.

Предварительно, вертолет совершал авиахимические работы. Обстоятельства и причины аварии пока неизвестны. Пострадавших, к счастью, нет.

Как сообщал "Обозреватель", 6 апреля военный вертолет Военно-морских сил Италии упал в Средиземное море.