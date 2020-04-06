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6 апреля • обновлено в 18:10
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На Полтавщине односельчане избили 57-летнюю женщину. Видео

2.3т
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В Полтавской области односельчане жестоко избили 57-летнюю женщину. Мотивом нападавшие назвали кражу собаки.

У пострадавшей диагностировали переломы костей носа, множественные ссадины и гематомы головы, а также раны верхней губы, сообщается в сюжете телеканала НТН (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Односельчане избили 57-летнюю женщину

Односельчане избили 57-летнюю женщину

Кадр телеканала НТН

Отмечается, что женщина пришла к соседям, а через некоторое время в их дом ворвались двое братьев и их родственник. Они начали издеваться над Ниной, бить ее кулаками и битами, пытались утопить. Затем издевательство продолжилось ночью на кладбище. Женщину заставили копать себе могилу, после чего кинули ее туда в полуобморочном состоянии и забросали землей.

Односельчане избили 57-летнюю женщину

Односельчане избили 57-летнюю женщину

Кадр телеканала НТН

Нине удалось выбраться из могилы и добраться домой, где она уже потеряла сознание. Нашла женщину ее сестра.

Правоохранители выяснили, что причиной издевательств стала соседская собака: полгода назад семью пострадавшей обвинили в краже овчарки. Однако односельчане не верят в эту версию.

Женщину заставили копать себе могилу

Женщину заставили копать себе могилу

Кадр телеканала НТН

Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство", также решается вопрос о внесении данных по статье "Умышленное лишение свободы". Нападавшим пока не объявили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве отец жестоко избил 14-летнюю дочь. Ребенка забрали у семьи и поместили в реабилитационный центр.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
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