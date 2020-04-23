На полигоне под Львовом нашли мертвым курсанта

На территории военного полигона во Львовской области обнаружили мертвым курсанта военного ВУЗа с огнестрельным ранением в грудь.

Это произошло 22 апреля примерно в 18:30. О трагедии сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины на своей странице в Facebook.

"На военном полигоне Львовщины обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь. Для выяснения причин и обстоятельств гибели военнослужащего на место трагедии прибыла группа оперативного реагирования Западного ТУ" – говорится в сообщении.

mil.gov.ua

Отмечается, что для выяснения причин и обстоятельств гибели военнослужащего на место происшествия прибыла группа оперативного реагирования, оперативники, сотрудники ГБР и военной прокуратуры.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовском военном госпитале 22 сентября 2019 года, спустя месяц борьбы за жизнь, скончался 20-летний курсант Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Юрий Пьянило. В ночь с 11 на 12 августа его жестоко избили в ночном клубе "Вилма".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram