На параде в России засветился экс-замкомандующего ВМС ВСУ с украинскими орденами

На пропагандистском параде 24 июня во Калининграде (Россия) был замечен бывший замкомандующего ВМС ВСУ, а ныне замкомандующего Балтийского флота РФ вице-адмирал Сергей Елисеев.

Примечательно, что на его форме, кроме "георгиевской" ленты были высшие военные награды Украины. На этот факт обратил внимание блогер Тимофей Гольц на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующий скриншот с видеотрансляции.

"В течение длительного времени в тылу врага, рискуя своей жизнью и здоровьем, трудится "агент", вице-адмирал Сергей Елисеев. С задачами по развалу системы боевой подготовки, на данный момент Балтийского флота Российской Федерации, с которыми он справляется. За это получает государственные и ведомственные отличия Украины, а также слова благодарности и памяти и желание непременной встречи", – с сарказмом отметил автор публикации.

"Однако, натовские разведчики просят своего "агента" в России, вице-адмирала Сергея Елисеева раньше установленного времени не "вскрываться" не надевать на парадную форму российского военно-морского флота государственные и ведомственные награды Украины: ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней (полученные за добычу важнейшей секретной информации о функционировании флота РФ), что-то вроде "Знак почета" Министерства обороны Украины и "Славу и честь" от Генерального штаба Украины (за преданность святому делу защиты Родины от российского агрессора)", – пишет с упреком Гольц.

Рядом с "георгиевской" лентой Елисеев повесил на мундир высшие военные награды Украины Скриншот видео

Подытоживая, он добавил, что понятие славы и чести неизвестны Елисееву, ведь во время оккупации Крыма он перешел на сторону агрессора и продолжил военную службу в его рядах.

"Это то же самое, чтобы Штирлиц вышел в 1944 году перед Рейхстагом со своими Звездой Героя Советского Союза или с другими отличиями того союза", – провел аналогию он с известным советским фильмом "17 мгновений весны".

Напомним, с 1999 года по 2001 год Елисеев в качестве капитана 1-го ранга был командиром десантного корабля "Константин Ольшанский". Также он служил на кораблях и в штабах ВМС Украины. В 2004 году окончил Национальную академию обороны.

В августе 2010 года Елисеев был назначен первым заместителем командующего ВМС Украины, а в ноябре того же года – начальником Севастопольского гарнизона.

Во время оккупации Крыма в 2014 году он написал рапорт на военно-врачебную комиссию с последующим увольнением с флота. Однако после захвата полуострова Россией перешел на службу в ВМФ РФ, где в июле 2014 года был назначен заместителем командующего Балтийским флотом.

Там он курирует боевую подготовку личного состава. В августе 2014 года Военная прокуратура Украины обвинила Елисеева в государственной измене и дезертирстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пропагандистском параде в Санкт-Петербурге в России 24 июня заметили мужчину с орденом "Победа", хотя все 17 его кавалеров, известных истории, уже давно мертвы.