На Одесщине разоблачили крупную схему подкупа избирателей: что известно

В Одесской области разоблачили "сетку" подкупа избирателей на предстоящих выборах в Верховную Раду в пользу действующего народного депутата Виталия Барвиненко.

Об этом сообщили на брифинге во вторник, 16 июля, заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе и начальник управления Департамента защиты экономики Нацполиции Александр Околит (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, следствию стало известно, что подкуп избирателей осуществлялся на территории города Белгород-Днестровский, а также Белгород-Днестровского, Татарбунарского и части Килийского районов.

Схема подкупа избирателей Пресс-служба Нацполиции

"Один из действующих народных депутатов, который имеет богатый политический опыт, организовал "сетку" для подкупа избирателей. К "работе" он привлек агитаторов, которые предлагали будущим избирателям от тысячи до полутора тысяч гривен за голос. В день выборов гражданам необходимо было сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за Барвиненко и фото выложить в месседжер", – рассказал Цуцкиридзе.

Максим Цуцкиридзе Пресс-служба Нацполиции

По словам Околита, все лица, причастные к совершению преступления, были установлены.

"В "сетке" по подкупу избирателей были задействованы более 20 человек. Они отвечали за определенное направление работы: проведение агитационной работы, формирование списков голосующих, распределение средств по избирательным голосам, а также контроль за другими участниками "сетки" и другие", – поделился он.

Александр Околит Пресс-служба Нацполиции

Околит уточнил, что формировали списки граждан, с которыми договорились о голосовании за определенного кандидата в народные депутаты, председатели сельских советов и лица, пользующиеся авторитетом среди местного населения.

В полиции рассказали, что во время проведения обысков были изъяты списки с фамилиями граждан, которые "продали" свой голос, списки с указанием денежных средств, которые выделялись на эту схему по подкупу избирателей, а также телефоны с перепиской между участниками преступной группы и ноутбуки.

Виталий Барвиненко Слово и Дело

"Следователями начато уголовное производство по ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. При проведении обысков были вручены повестки всем фигурантам, в том числе и кандидату в народные депутаты. В ближайшее время им будет объявлено подозрения", – резюмировал Цуцкиридзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в полиции открыли два дела о подкупе избирателей кандидатом в народные депутаты по 216 округу в городе Киев, действующим депутатом Киевсовета Виталием Павликом.

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