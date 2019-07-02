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На Николаевщине столкнулись два автобуса: много пострадавших и погибшая. Фото

11.4тЧитать материал на украинском

Во вторник, 2 июля, в Николаевской области произошло ДТПс участием пассажирского и грузового микроавтобусов.

Как сообщает пресс-служба региональной Нацполиции, в результате аварии пострадали 15 человек и один человек погиб.

"Примерно в 12:30 на 87 км автодороги Н-24 Николаев - Благовещенское вблизи с. Благодатное Арбузинского района произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes Benz, под управлением 45-летнего водителя, и маршрутного Mercedes Sprinter сообщением Николаев-Первомайск, за рулем которого находился 35-летний мужчина", – говорится в сообщении.

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По предварительной информации в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла.

Сведения о ДТП внесены в Реестр по ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Все обстоятельства аварии и его причины устанавливаются.

ДТП в Николаевской области

ДТП в Николаевской области

ДТП в Николаевской области

ДТП в Николаевской области

ДТП в Николаевской области

ДТП в Николаевской области

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Тема
ДТП
Место
УкраинаНиколаев
Теги
ДТПводитель автобусааварияполиция
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