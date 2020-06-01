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1 июня • обновлено в 09:46
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На могиле убитого бойца ООС трагически умер его друг

2.9т
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В селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области на могиле убитого на Донбассе украинского военного Виталия Лимборского умер его друг Владимир Фуженко.

Как сообщила в Facebook волонтер Татьяна Бородина, трагедия произошла в субботу, 30 мая.

"Только написала о похоронах военного Виталия Лимборского, погибшего от пули снайпера и похороненного в Субботцах Знаменского района, а тут такая страшная новость – на следующий день на могиле друга остановилось сердце его товарища с детства, он нес портрет Виталия во время похорон", – написала она.

Владимир Фуженко

Владимир Фуженко

Аkulamedia

Бородина отметила, что во время прощания с Лимборским над площадью все время кружили два ворона.

"Я смотрела на них и боялась озвучить то, что звучало в голове – будет еще один молодой умерший. Я боялась озвучить, но так и произошло", – добавила она.

Известно, что Фуженко и Лимборский родом из Константиновки Кировоградской области. Мужчины жили на одной улице и долго дружили. Похоронят Фуженко в Константиновке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе от пули снайпера погиб воин младший сержант ВСУ Виталий Лимборский.

Отметим, что в мае 2020 года на Донбассе погибли шесть защитников Украины.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
боец АТО ООС
Расследования

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