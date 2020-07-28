На Львовщине взорвался автомобиль с бизнесменом: мужчина погиб

Около 6 утра 28 июля в Мостисском районе Львовской области произошел взрыв в автомобиле, в результате которого погиб мужчина.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Львовской области, личность погибшего установлена – им оказался львовский предприниматель.

"В полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля на одной из баз отдыха в Мостисском районе. На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль "Mitsubishi Pajero", в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена – им оказался 41-летний предприниматель, житель Львова", – рассказали в пресс-службе.

На Львовщине взорвался автомобиль с бизнесменом Facebook Нацполиции

Кроме того, установлено, что данная база отдыха принадлежит погибшему предпринимателю, где он проживал со своей семьей.

По факту полицейские открыли уголовное производство по пункту 5 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины.

На Львовщине взорвался автомобиль с бизнесменом Telegram Андрея Цаплиенко

На Львовщине взорвался автомобиль с бизнесменом Telegram Андрея Цаплиенко

На Львовщине взорвался автомобиль с бизнесменом Telegram Андрея Цаплиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве увеличилось количество сообщений о минированиях станций метро, различных госучреждений, больниц, в связи с чем в столичной полиции заявили, что для охраны общественного порядка предприняты дополнительные меры.