На Львовщине в водоеме нашли авто с четырьмя телами: первые фото

В воскресенье, 16 февраля, в селе Коты Яворивского района Львовской области из водоема достали автомобиль "Audi 80" с четырьмя телами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Он опубликовал также снимки с места событий (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам Зинкевича, авто обнаружили в 8 утра. Погибшие парни – жители сел Коты и Писоцки 1995, 1996, 1999 и 2000 года рождения.

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами Facebook Игоря Зинкевича

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами Facebook Игоря Зинкевича

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами Facebook Игоря Зинкевича

На место событий прибыли полиция и следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств.

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами Facebook Игоря Зинкевича

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами Facebook Игоря Зинкевича

Facebook Игоря Зинкевича

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами Facebook Игоря Зинкевича

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами Facebook Игоря Зинкевича

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева возле берега озера обнаружили тело мужчины.

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