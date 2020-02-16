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16 февраля • обновлено в 12:50
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На Львовщине в водоеме нашли авто с четырьмя телами: первые фото

2.9т
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В воскресенье, 16 февраля, в селе Коты Яворивского района Львовской области из водоема достали автомобиль "Audi 80" с четырьмя телами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Он опубликовал также снимки с места событий (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам Зинкевича, авто обнаружили в 8 утра. Погибшие парни – жители сел Коты и Писоцки 1995, 1996, 1999 и 2000 года рождения.

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На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

Facebook Игоря Зинкевича

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

Facebook Игоря Зинкевича

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

Facebook Игоря Зинкевича

На место событий прибыли полиция и следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств.

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

Facebook Игоря Зинкевича

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

Facebook Игоря Зинкевича

На Львовщине в водоеме нашли авто с четырьмя телами: первые фото

Facebook Игоря Зинкевича

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

Facebook Игоря Зинкевича

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

На Львовщине в водоеме нашли авто с 4 телами

Facebook Игоря Зинкевича

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева возле берега озера обнаружили тело мужчины.

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Автор
Ирина Кулинич
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Видимо в военкомат торопились...
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Kom AV
Kom AV
Живучая однако старушка немецкого автопрома. Она по моим прикидкам старше всех кого она забрала в мир иной...
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Пигин Макс
Пигин Макс
От военкома прятались...
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