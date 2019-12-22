Бюджет потерял 2 млн: на Львовщине разоблачили крупную схему с растаможкой

Двум главинспекторам таможенного поста "Западный" и инспектору отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни ГФС объявили о подозрении в злоупотреблении властью.

Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Предварительно, из-за действий подозреваемых госбюджет недополучил более 2 миллионов гривен.

Досудебным расследованием было установлено, что должностные лица в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки MAN на территорию Украины через пост "Западный" с занижением таможенной стоимости.

Они не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков, и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор".

Таким образом начисление таможенных платежей проводилось по значительно заниженной ставке.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам).

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области.

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