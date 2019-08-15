На Львовщине произошла масштабная авария: пострадали дети

Во Львовской области столкнулись три легковых автомобиля. Травмы разной степени тяжести получили семь человек, в том числе двое детей.

ДТП произошло на трассе Киев – Чоп возле села Тухолька 14 августа. Как сообщили в ГУНП Львовщины, водитель BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с KIA Sorento, а затем с другим BMW.

По данным полиции, травмы в аварии получили четыре человека в возрасте 28-31 года. В то же время Департамент гражданской защиты Львовской ОГА сообщает о семи пострадавших, среди которых двое детей 5 и 8 лет.

ДТП на Львовщине Варта-1

В сети опубликовали фото аварии. На снимках видно, что столкновение легковых автомобилей произошло на закругленном участке дороге. Дорожное покрытие в это время было мокрым из-за дождя.

ДТП на Львовщине Варта-1

ДТП на Львовщине Варта-1

ДТП произошло возле с. Тухолька Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области 14 августа столкнулись три автомобиля. Один человек погиб и еще трое получили травмы.

Также сообщалось о масштабной аварии в Одесской области, где в результате столкновения трех авто погибли четыре человека. Трое из погибших – парни в возрасте 18 – 19 лет.

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