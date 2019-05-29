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На Львовщине обвалилась шахта с десятками горняков: есть жертвы

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На Львовщине в ночь на 29 мая в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков.

Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook. По его словам, порода обрушилась на горизонте 242 м – под завалами оказались двое рабочих.

"Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по подъему второго шахтера продолжаются", – подчеркнул он.

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На Львовщине обвалилась шахта

На Львовщине обвалилась шахта

nadbugom.in.ua

К спасательным работам привлекли три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке – 21 человек).

После аварии шахта работает в штатном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге в феврале 2019 года погибли два горняка.

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Место
УкраинаЛьвов
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Петрова Оля
Петрова Оля
Спacи6о тeм, кто покaзaл мне этoт чyдо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ovqc2x Проcто прoйдя опрoс пoлyчила почти пoлугодовую зарплaту)) Пoльзyйтесь, пoкa есть возможнoсть=)
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
После аварии шахта работает в штатном режиме ===== действительно зачем разбираться из-за чего зачем что то делать в срочном порядке дабы не допустить подобного - можно работать пока не задавит весь этот био мусор....
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