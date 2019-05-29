На Львовщине обвалилась шахта с десятками горняков: есть жертвы

На Львовщине в ночь на 29 мая в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков.
Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook. По его словам, порода обрушилась на горизонте 242 м – под завалами оказались двое рабочих.
"Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по подъему второго шахтера продолжаются", – подчеркнул он.
На Львовщине обвалилась шахта
nadbugom.in.ua
К спасательным работам привлекли три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
Всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке – 21 человек).
После аварии шахта работает в штатном режиме.
Как сообщал OBOZREVATEL, на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге в феврале 2019 года погибли два горняка.
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