В городе Золочев Львовской области наркоторговцы жестокого убили двух подростков, которые считались пропавшими без вести.

Тела 17-летнего парня и 15-летней девушки сожгли и закопали, подозреваемые задержаны, сообщила местному сайту "Золочів.нет" прокурор Львовской области Ирина Диденко (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Подростков считали пропавшими без вести "Золочів.нет"

По ее словам, преступление совершили двое торговцев наркотиками 2000 и 2001 года рождения. Прокуратура готовит подозрение в убийстве и торговле наркотиками.

Двое подростков из Золочева Юрий Дацкив 2002 года рождения и Анастасия Гетьман 2004 года рождения были объявлены в розыск как пропавшие без вести около недели назад.

Подозреваемые задержаны "Золочів.нет"

Место преступления "Золочів.нет"

Место преступления "Золочів.нет"

Обыски у подозреваемых "Золочів.нет"

Обыски у подозреваемых "Золочів.нет"

Обыски у подозреваемых "Золочів.нет"

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