В городе Золочев Львовской области наркоторговцы жестокого убили двух подростков, которые считались пропавшими без вести.
Тела 17-летнего парня и 15-летней девушки сожгли и закопали, подозреваемые задержаны, сообщила местному сайту "Золочів.нет" прокурор Львовской области Ирина Диденко (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
Подростков считали пропавшими без вести
"Золочів.нет"
По ее словам, преступление совершили двое торговцев наркотиками 2000 и 2001 года рождения. Прокуратура готовит подозрение в убийстве и торговле наркотиками.
Двое подростков из Золочева Юрий Дацкив 2002 года рождения и Анастасия Гетьман 2004 года рождения были объявлены в розыск как пропавшие без вести около недели назад.
Подозреваемые задержаны
"Золочів.нет"
Место преступления
"Золочів.нет"
Место преступления
"Золочів.нет"
Обыски у подозреваемых
"Золочів.нет"
Обыски у подозреваемых
"Золочів.нет"
Обыски у подозреваемых
"Золочів.нет"
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