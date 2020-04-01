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1 апреля • обновлено в 20:46
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На Львовщине наркоторговцы жесткого убили подростков. Фото и видео

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В городе Золочев Львовской области наркоторговцы жестокого убили двух подростков, которые считались пропавшими без вести.

Тела 17-летнего парня и 15-летней девушки сожгли и закопали, подозреваемые задержаны, сообщила местному сайту "Золочів.нет" прокурор Львовской области Ирина Диденко (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Подростков считали пропавшими без вести

Подростков считали пропавшими без вести

"Золочів.нет"

По ее словам, преступление совершили двое торговцев наркотиками 2000 и 2001 года рождения. Прокуратура готовит подозрение в убийстве и торговле наркотиками.

Двое подростков из Золочева Юрий Дацкив 2002 года рождения и Анастасия Гетьман 2004 года рождения были объявлены в розыск как пропавшие без вести около недели назад.

Подозреваемые задержаны

Подозреваемые задержаны

"Золочів.нет"

Место преступления

Место преступления

"Золочів.нет"

Место преступления

Место преступления

"Золочів.нет"

Обыски у подозреваемых

Обыски у подозреваемых

"Золочів.нет"

Обыски у подозреваемых

Обыски у подозреваемых

"Золочів.нет"

Обыски у подозреваемых

Обыски у подозреваемых

"Золочів.нет"

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
наркотики убийство
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