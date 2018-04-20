На Луганщине благотворители отравили 15 детей

В Северодонецке Луганской области 15 детей были госпитализированы с отравлением, из них двое — в тяжелом состоянии.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"Сейчас нахожусь в областной Детской больницы, куда с пищевым отравлением попали 12 детей - учасников мероприятия, организованного благотворительным фондом в Северодонецке... Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных - средней тяжести", - написал он.

По словам главы Луганщины, медицинская помощь детям оказывается в полном объеме.

Позже пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай уточнила, что с отравлениями в больницы Северодонецка и Лисичанска попали 15 детей в возрасте 10-12 лет.

По ее данным, детям стало плохо после завтрака в одном из заведений общественного питания. И уже через несколько часов 15 из 22 детей были госпитализированы с отравлением.

Следователи возбудили уголовное производстве по ч. 2 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве в специализированной школе №239 (Оболонский проспект) детям запретили выходить из здания во время уроков и перерывов.