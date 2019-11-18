"На колени!" Мать убитой в Крыму девочки оскорбили на похоронах

В Крыму на похоронах умершей от рук отчима пятилетней Даши Пилипенко присутствующие призвали ее мать просить прощения у ребенка.

При этом они потребовали от нее встать на колени перед гробом. Об этом сообщает "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Девочку похоронили в воскресенье, 17 ноября. Перед погребением провели заупокойную церковную службу.

В Крыму похоронили пятилетнюю Дашу Пилипенко, которую убил отчим Комсомольская правда

Проводить в последний путь жестоко убитого ребенка пришли несколько сотен человек. К тому же многие из них были крайне негативно настроены по отношению к матери девочки. Причиной этому стало то, что пока отчим всячески издевался, а потом и убил маленькую Дашу, ее мать все это время была на заработках в Китае.

Комсомольская правда

"Мать-кукушка, встань на колени перед гробом, проси прощения у дочки", – потребовали люди.

Похороны Даши Пилипенко в Крыму Комсомольская правда

Отмечается, что на похороны также прибыли сотрудники правоохранительных органов – чтобы не допустить беспорядков. И после погребения родственники девочки покинули кладбище тоже под охраной полиции.

Похороны Даши Пилипенко в Крыму Комсомольская правда

Похороны Даши Пилипенко в Крыму Комсомольская правда

Похороны Даши Пилипенко в Крыму Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL:

В аннексированном Крыму в селе Кропоткино Раздольнеского района пропала пятилетняя Даша Пилипенко. Об исчезновении стало известно 13 ноября. К поискам привлекли около 300 волонтеров и вертолет.

Вскоре в полиции сообщили, что пропавшую девочку нашли мертвой. К смерти ребенка причастен отчим. В ходе допроса мужчина признался в убийстве.

Позже стало известно, что отчим ранее пропавшей в оккупированном Россией Крыму пятилетней Даши Пилипенко, которую он убил и закопал недалеко от дома, постоянно бил ее.

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