Главная Новости
18 ноября • обновлено в 09:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"На колени!" Мать убитой в Крыму девочки оскорбили на похоронах

4.3т
Читать материал на украинском

В Крыму на похоронах умершей от рук отчима пятилетней Даши Пилипенко присутствующие призвали ее мать просить прощения у ребенка.

При этом они потребовали от нее встать на колени перед гробом. Об этом сообщает "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Девочку похоронили в воскресенье, 17 ноября. Перед погребением провели заупокойную церковную службу.

Новости
Более 19 тысяч жертв: в Крыму оккупанты совершили военное преступление

В Крыму похоронили пятилетнюю Дашу Пилипенко, которую убил отчим

В Крыму похоронили пятилетнюю Дашу Пилипенко, которую убил отчим

Комсомольская правда

Проводить в последний путь жестоко убитого ребенка пришли несколько сотен человек. К тому же многие из них были крайне негативно настроены по отношению к матери девочки. Причиной этому стало то, что пока отчим всячески издевался, а потом и убил маленькую Дашу, ее мать все это время была на заработках в Китае.

"На колени!" Мать убитой в Крыму девочки оскорбили на похоронах

Комсомольская правда

"Мать-кукушка, встань на колени перед гробом, проси прощения у дочки", – потребовали люди.

Похороны Даши Пилипенко в Крыму

Похороны Даши Пилипенко в Крыму

Комсомольская правда

Отмечается, что на похороны также прибыли сотрудники правоохранительных органов – чтобы не допустить беспорядков. И после погребения родственники девочки покинули кладбище тоже под охраной полиции.

Похороны Даши Пилипенко в Крыму

Похороны Даши Пилипенко в Крыму

Комсомольская правда

Похороны Даши Пилипенко в Крыму

Похороны Даши Пилипенко в Крыму

Комсомольская правда

Похороны Даши Пилипенко в Крыму

Похороны Даши Пилипенко в Крыму

Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В аннексированном Крыму в селе Кропоткино Раздольнеского района пропала пятилетняя Даша Пилипенко. Об исчезновении стало известно 13 ноября. К поискам привлекли около 300 волонтеров и вертолет.

  • Вскоре в полиции сообщили, что пропавшую девочку нашли мертвой. К смерти ребенка причастен отчим. В ходе допроса мужчина признался в убийстве.

  • Позже стало известно, что отчим ранее пропавшей в оккупированном Россией Крыму пятилетней Даши Пилипенко, которую он убил и закопал недалеко от дома, постоянно бил ее.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
криминал убийство расследование Новости Крыма похороны
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
20
0
Смешно
0
Интересно
19
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
отчим АТОшник, так что ничего страшного, подумаешь мелочь, он герой, ему можно
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
2 из 4 ответов | показать все
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Хо Хол, походу д.бил-г.внометатель ты, ущербный, этот отчим из твоей стаи конченых убл.дков
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Nemo Александр
Nemo Александр
Хо Хол, семья переехала в село Кропоткино Роздольнеського района Крыма с российского Иваново.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги