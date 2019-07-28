На Кировоградщине на дне пруда нашли труп ребенка: подробности трагедии

В селе Глодосы Новоукраинского района на Кировоградщине в пруду обнаружили тело 11-летнего ребенка.

Как сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, труп был найден 27 июля.

"В 20:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что нужна помощь по поиску пропавшего ребенка, который, возможно, утонул в пруду.

Иллюстрация. Пруд в селе Глодосы mapio.net

Спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части города Новоукраинка достали тело мальчика из водоема. Им оказался местный житель 2008 года рождения", – заявили в ГосЧС. Следователи выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетнего.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве, на улице Российская, из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик: мать оставила его в квартире наедине. Ребенок выжил, его госпитализировали.

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