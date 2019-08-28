На известном курорте Украины фекалии сливали прямо в море: появились видео

В курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) местные жители обнаружили, как сотрудники баз отдыха сливали отходы прямо в Азовское море.

Об этом они рассказали в сюжете "112 Украина". Люди также зафиксировали, как фекалии попадали в грунт (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сливают прямо в море через проложенные трубы, под дорогами или напрямую, ничего не стесняясь. Так все тут работают", – отметил местный житель.

На курорте Украины фекалии сливали в море Скриншот

Автомобили, которые откачивают отходы, были только в нескольких предпринимателей. Некоторые заказывали услуги работников коммунальных служб, а другие – поступали на свое усмотрение, загрязняя воду.

Как написал "Апостроф" со ссылкой на местные СМИ, Кирилловский поселковый совет отреагировал на публикации журналистов и заказал в лаборатории исследование морской воды.

Результаты показали, что по показателям температура, запах, характер, цвет, прозрачность, плавающие примеси, рН, растворенный кислород, БПК5 соответствовали норме во всех образцах.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже появлялась информация о том, что в поселке Кирилловка Запорожской области несколько баз отдыха сливают нечистоты в песок и море.

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