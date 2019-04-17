На Хмельнитчине женщина выпала из маршрутки и впала в кому

В Шепетовке Хмельницкой области женщина облокотилась на дверь в переполненном автобусе и выпала на проезжую часть.

В результате падения она получила травму головы и впала в кому, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Она держала в руках сумки, личные вещи. Оперлась на дверь. Скорее всего, она задней частью тела нажала на ручку двери", — рассказал старший следователь Шепетовского отдела полиции Руслан Порубенський.

По его словам, автобус находится на штрафстоянке, он технически исправен, однако эксперты еще не выяснили, соответствует ли дверная ручка требованиям.

Родственники потерпевшей уверены, что именно ручка стала причиной того, что женщина выпала из маршрутки. "Двери были или совсем закрыты, или не совсем закрыты, но ручка была очень слабенькая", — рассказывает племянница потерпевшей Анжела Зорина.

В районной реанимации 63-летнюю женщину готовят к сложной операции на голове, она получила многочисленные гематомы. Медики говорят, что после операции будет понятно, очнется ли она. Инцидент произошел еще в воскресенье, 14 апреля, с тех пор пациентка так и не пришла в сознание.

Водитель маршрутки Александр Верхогляд, которого отстранили от работы, приносит под реанимацию медикаменты. Он взялся оплатить лечение потерпевшей. То, что произошло, считает досадным несчастным случаем.

"Двери механические. Она просто ошибочно оперлась на них перед движением и прижала ручку к низу", — отметил водитель.

Владелец маршрутки на контакт ни с родственниками, ни с журналистами не идет. Хотя в полиции говорят, если будет доказано, что травмы женщина получила из-за неисправности транспорта, то уголовную ответственность понесет водитель.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 7 апреля мужчина упал в маршрутке и получил травму головы.

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