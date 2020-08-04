На Хмельниччине священника убили и бросили в лесу. Фото подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого в убийстве священника на Хмельниччине.

В Хмельницкой области убили и обокрали священника. Его тело было обнаружено 25 июля уже на стадии разложения.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Национальной полиции, подозреваемый задержан (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Подозреваемого в убийстве священника задержали с вещами жертвы. Telegram Департамента уголовного розыска

Тело 36-летнего священника УПЦ из Закарпатской области было обнаружено в лесу недалеко от автобусной остановки возле одного из сел Летичевского района.

Подозреваемого в убийстве священника задержали с вещами жертвы. Telegram Департамента уголовного розыска

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого, который оказался ранее неоднократно судимым преступления против собственности. Его задержали с личными вещами жертвы в Дружковке Донецкой области.

Подозреваемого в убийстве священника задержали с вещами жертвы. Telegram Департамента уголовного розыска

Telegram Департамента уголовного розыска

Telegram Департамента уголовного розыска

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле на территории Центрального железнодорожного вокзала жестоко убили 38-летнего мужчину.