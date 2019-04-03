На Херсонщине расстреляли автомобили "Азова": подробности

В Херсонской области возле сельхозпредприятия в селе Чонгар Генического района из огнестрельного оружия расстреляли автомобили.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции. Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал.

Местный портал "Новый визит" сообщает, что инцидент произошел с тремя автомобилями охранного агентства "Азов", которое охраняет частное аграрное предприятие "Чонгар", принадлежащее экс-главе Генической РГА Сейтумеру Ниметуллаеву.

Огонь якобы открыли представители общественных формирований "Аскер" и батальона "Айдар" из автомата.

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vizit.ks.ua

vizit.ks.ua

В пресс-службе полиции также пишут, что событие произошло "с участием представителей двух сторон конфликтной ситуации, сложившейся вокруг одного из сельхозпредприятий в районе".

Правоохранители уточняют, что предварительная правовая квалификация инцидента – ч.4 ст.296 УК ("Хулиганство").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве из-за конфликта в очереди в ресторане быстрого питания McDonald's произошла стрельба, пострадал один человек.

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