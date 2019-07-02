ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Под Харьковом разбился самолет: первые подробности ЧП

2.5тЧитать материал на украинском

Во вторник, 2 июля, в районе Староверовки Купянского района на Харьковщине разбился самолет Л-39, которым управлял курсант Университета воздушных сил имени Кожедуба.

Пилот успешно катапультировался и вышел на связь. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания MediaPort.

Отмечается, что курсант осуществлял самостоятельный учебно-тренировочный полет с аэродрома Чугуев. Причина аварии пока неизвестна.

Новости
В Подмосковье рухнул самолет: видео авиакатастрофы

На Харьковщине разбился самолет Л-39

На Харьковщине разбился самолет Л-39

Думская

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтавской области совершил аварийную посадку и загорелся самолет Ан-2, в котором были люди.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Samsonov Artur
Samsonov Artur
Летчик жив - полёт удался. Пусть выздоравливает пацан
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel