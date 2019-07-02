Под Харьковом разбился самолет: первые подробности ЧП

Во вторник, 2 июля, в районе Староверовки Купянского района на Харьковщине разбился самолет Л-39, которым управлял курсант Университета воздушных сил имени Кожедуба.

Пилот успешно катапультировался и вышел на связь. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания MediaPort.

Отмечается, что курсант осуществлял самостоятельный учебно-тренировочный полет с аэродрома Чугуев. Причина аварии пока неизвестна.

На Харьковщине разбился самолет Л-39 Думская

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтавской области совершил аварийную посадку и загорелся самолет Ан-2, в котором были люди.

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