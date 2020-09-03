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На Харьковщине пьяный СБУшник подстрелил мужчину. Фото 18+

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
2,3 т.
На Харьковщине произошла стрельба с участием консультанта СБУ

На Харьковщине произошла стрельба с участием консультанта СБУ.

На Харьковщине пьяный сотрудник Службы безопасности Украины устроил стрельбу из травматического пистолета, подстрелив 30-летнего мужчину.

Инцидент случился 2 сентября около 4:00 утра в развлекательном заведении, сообщается на сайте Государственного бюро расследований. Следователи территориального управления ГБР в Полтаве начали досудебное расследование по факту хулиганских действий.

Уточняется, что подозреваемый – старший консультант-эксперт СБУ. Пострадавший получил несколько ранений от пуль специального средства "ПМ-Т", тяжесть телесных повреждений устанавливается.

Документы подозреваемого.

Документы подозреваемого. dbr.gov.ua

Персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию, которая после выезда на вызов по подследственности передала дело ГБР.

При проведении осмотра места происшествия в помещении развлекательного заведения был изъят пистолет черного цвета "ПМ-Т", два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Фото с места преступления.

Фото с места преступления. dbr.gov.ua

Дело предварительно квалифицированно по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Осторожно, фото 18+!

СБУшник устроил стрельбу во время застолья.

СБУшник устроил стрельбу во время застолья. dbr.gov.ua

На полу развлекательного заведения остались следы крови.

На полу развлекательного заведения остались следы крови. dbr.gov.ua

Гильза от патрона.

Гильза от патрона. dbr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сумской области патрульный полицейский направил пистолет на женщин с детьми, которые зашли в магазин без масок и решили сбежать на машине, чтобы не подписывать админпротокол.

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