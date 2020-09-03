На Харьковщине пьяный СБУшник подстрелил мужчину. Фото 18+

На Харьковщине произошла стрельба с участием консультанта СБУ.

На Харьковщине пьяный сотрудник Службы безопасности Украины устроил стрельбу из травматического пистолета, подстрелив 30-летнего мужчину.

Инцидент случился 2 сентября около 4:00 утра в развлекательном заведении, сообщается на сайте Государственного бюро расследований. Следователи территориального управления ГБР в Полтаве начали досудебное расследование по факту хулиганских действий.

Уточняется, что подозреваемый – старший консультант-эксперт СБУ. Пострадавший получил несколько ранений от пуль специального средства "ПМ-Т", тяжесть телесных повреждений устанавливается.

Документы подозреваемого. dbr.gov.ua

Персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию, которая после выезда на вызов по подследственности передала дело ГБР.

При проведении осмотра места происшествия в помещении развлекательного заведения был изъят пистолет черного цвета "ПМ-Т", два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Фото с места преступления. dbr.gov.ua

Дело предварительно квалифицированно по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Осторожно, фото 18+!

СБУшник устроил стрельбу во время застолья. dbr.gov.ua

На полу развлекательного заведения остались следы крови. dbr.gov.ua

Гильза от патрона. dbr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сумской области патрульный полицейский направил пистолет на женщин с детьми, которые зашли в магазин без масок и решили сбежать на машине, чтобы не подписывать админпротокол.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!