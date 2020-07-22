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На Харьковщине пьяный мужчина угрожал задушить младенца и набросился на копа. Видео

Марина Лисничук
Расследования
1,0 т.
На Харьковщине пьяный мужчина угрожал задушить младенца и набросился на копа. Видео

На Харьковщине задержали пьяного дебошира.

На базе отдыха "Коста Браво" под Харьковом пьяный мужчина набросился на отдыхающих, угрожая задушить маленького ребенка из-за выпивки. Вскоре он напал и на полицейского.

Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА", публикуя видео задержания неадекватного мужчины правоохранителями (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Неадекватное создание поймало белку и совершило противоправные действия в виде легких телесных повреждений к нескольким ранее ему незнакомым женщинам, которые отдыхали рядом со своим домиком, одновременно угрожая им задушить их годовалого ребенка, если они не дадут ему выпить", – говорится в сообщении.

Задержание дебошира

Задержание дебошира

Впоследствии дебошир набросился на одного из полицейских, прибывших на место инцидента, и ударил его.

Во время задержания мужчина рычал, ругался и сыпал угрозы окружающим. Как видно на видео, копы надели на его наручники и потащили к полицейской машине, ведь сам он идти был не в состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове иметь задушила 10-летнего сына и порезала себе вены.

УкраинаХарьковНациональная полиция Украины
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