На границе с Украиной собралось более 900 хасидов

На данный момент рядом с пунктом пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская область) находится более 900 паломников-хасидов.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, иностранцы не оставляют попыток попасть на территорию нашей страны.

Пограничники отметили, что 15 сентября один из паломников попытался незаконно проникнуть на территорию Украины в обход КПП.

"Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения. На иностранца составлен админматериалы по статье 204-1 КУоАП, а также он получил запрет въезда в Украину сроком на 5 лет", – сообщили в пресс-службе.

В то же время в пресс-цетре Государственного пограничного комитета Беларуси уточнили, что 15 сентября с 14:00 до 18:30 в пункте пропуска "Мохро" на выезд из республики было оформлено 109 граждан Израиля.

"По состоянию на 1:00 16 сентября группа в полном составе вернулась на территорию Республики Беларусь из-за того, что украинская сторона не пропустила. По состоянию на 8:00 в период с 14 по 16 сентября в пункте пропуска "Новая Гута" на выезд из Республики Беларусь оформлено 1064 гражданина Израиля, из них детей до 12 лет – 68 человек, от 12 до 18 лет – 174 человека", – уточнили белорусские пограничники.

В свою очередь, информированный источник рассказал OBOZREVATEL, что на данный момент ситуация на границе с Беларусью остается спокойной, а резервные силы пока не задействованы.

"Ночь прошла спокойно – для правоохранителей обустроили лагерь, установили палатки и задействовали полевые кухни. Массовых попыток незаконно проникнуть на границу или в обход пропускного пункта пока не было", - отметил источник.

Кроме того, источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах рассказал, что для взаимодействия с хасидами, которые прибудут для паломничества в Умань, в Украину 16 сентября прилетели 6 сотрудников полиции Израиля.

"Учитывая, что они (израильские полицейские. – Ред.) знают язык, то будут, как и раньше посредниками между хасидами и полицией Украины. Это давно и успешно отработанная методика. В 2 часа дня они уже должны приехать в Умань", – добавил источник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, Украина была вынуждена ограничить движение на пункте пропуска "Новые Яриловичи", где хасиды заняли проезжую часть.

Также для обеспечения порядка пограничники перекрыли дорогу военной техникой.

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