На Донетчине военные воровали продукты для раненых бойцов – ГБР

ГБР разоблачило схему по хищению продуктов для раненых бойцов на Донетчине.

В Краматорске Донецкой области группа лиц, находившихся на службе в Вооруженных силах Украины, устроила "бизнес" на продаже присвоенных продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем фигурантам уголовного производства. За совершение соответствующего преступления им грозит до 12 лет лишения свободы, передает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в июле 2020 года 32-летний житель Винницы, проходя военную службу по контракту в ВСУ, временно исполнял обязанности замначальника по материально-техническому обеспечению одного из военных медицинских учреждений. Воспользовавшись тем, что в выходные и праздничные дни пациенты и работники госпиталя значительно меньше питались в столовой, он искусственно создавал излишки продуктов и присваивал их для дальнейшей реализации за денежное вознаграждение.

В Краматорске группа лиц занималась хищением и перепродажей продуктов для военного госпиталя

Кроме того, младший лейтенант привлек к сделке водителя госпиталя, которому поручил загружать продукты с продовольственного склада в служебный автомобиль и вывозить их с территории. После этого, информируют следователи, привлеченные к схеме лица перегружали продукты за пределами воинской части на личное авто еще одной военнослужащей. Женщина искала места реализации, куда перевозила похищенное имущество и получала денежное вознаграждение за его незаконную реализацию.

В схеме по хищению имущества ВСУ участвовали три человека, в частности военнослужащие

"8 августа 2020 года следователи ГБР задержали младшего лейтенанта – организатора преступления и руководителя организованной преступной группы в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время обыска обнаружены и изъяты продукты, которые принадлежат военному госпиталю. Сумма ущерба устанавливается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело о хищении военного имущества, совершенное в условиях особого периода организованной преступной группой, расследуется по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 410 УК Украины. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

За хищение имущества ВСУ фигурантам дела грозит до 12 лет тюрьмы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства 500 тысяч гривен залога за неявку в суд одного из фигурантов по делу о завладении имуществом Национальной гвардии.

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