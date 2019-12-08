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8 декабря • обновлено в 23:36
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На Донетчине похоронили убитого за украинский язык волонтера: фото и видео 18+

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В Бахмуте Донецкой области попрощались с активистом и волонтером Артемом Мирошниченко, которого ранее избили за украинский язык.

На траурную церемонию в микрорайоне Забахмутка собрались около 200 человек. Некоторые люди приехали из других городов – Торецка и Константиновки, пишет издание "Свои.CITY". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Затем траурная процессия прошла улицами Бахмута. Похоронили Артема Мирошниченко на кладбище в поселке Ямполь, где покоятся его родные.

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Прощание с Артемом Мирошниченко

Прощание с Артемом Мирошниченко

"Свои.CITY"

Прощание с Артемом Мирошниченко

Прощание с Артемом Мирошниченко

"Свои.CITY"

Прощание с Артемом Мирошниченко

Прощание с Артемом Мирошниченко

"Свои.CITY"

Прощание с Артемом Мирошниченко

Прощание с Артемом Мирошниченко

"Свои.CITY"

Прощание с Артемом Мирошниченко

Прощание с Артемом Мирошниченко

"Свои.CITY"

Прощание с Артемом Мирошниченко

Прощание с Артемом Мирошниченко

"Свои.CITY"

Прощание с Артемом Мирошниченко

Прощание с Артемом Мирошниченко

"Свои.CITY"

Прощание с Артемом Мирошниченко

Прощание с Артемом Мирошниченко

"Свои.CITY"

Как сообщал OBOZREVATEL, на Артема Мирошниченко напали вечером 29 ноября в Бахмуте. Причиной жестокого избиения считают то, что он ответил на украинском языке.

Волонтера нашли без сознания через два часа, доставили в областную травматологию в Лимане с многочисленными травмами. Он скончался 6 декабря.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
украинский язык
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Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
На самом деле покойного били не за украинский язык, а за жлобство и хамство, которое он демонстрировал в отношении к жителям Донбасса.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кто из свиномовников следующий?
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