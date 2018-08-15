На Донбассе завязались жестокие бои: ВСУ понесли потери

На Донбассе завязались активные бои. Противник 46 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 10 раз из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. По данным разведки, три оккупанта уничтожены, семь отправились в госпиталь, сообщает пресс-центр ООС.

Так, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Отмечено также применение артиллерии калибром 152 мм, 122 мм и минометов.

"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцевого, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии калибром 152 мм защитников Крымского, а калибром 122 мм - защитников Гнутово, Водяного и Широкино. Из минометов огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Крымского, Майорска, Зайцевого, Чермалыка, Лебединского и Водяного", - рассказали в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на позициях возле Майорска украинские армейцы блестяще отбили атаку террористов, которые напали средь бела дня.