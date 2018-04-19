На Донбассе запустили уникальную систему противодействия пропаганде РФ

В зоне проведения Антитеррористической операции по указанию президента Украины Петра Порошенко запустили систему противодействия антиукраинскому вещанию.

Оборудование данной системы разместили вдоль линии разграничения. Оно будет блокировать вещание более 40 российских и сепаратистских телеканалов, вместо которых будет запущено украинского телевидение. Соответствующую трансляцию вел "112 Украина".

"Этот вопрос важен, но является лишь составляющей общей политики информационной безопасности", – заявил Порошенко во время заседания СНБО.

Отмечается, что оборудование защитит от влияния пропагандистов жителей около 150 населенных пунктов. Порошенко намерен лично проверить работу новой системы во время поездки на Донбасс в ближайшее время.

"Докладываю с территории проведения АТО о создании системы противодействия антиукраинскому вещанию. Система создана во исполнение ваших (президентских) решений и соответствующих поручений СНБО исходя из обусловленности противодействия российской информационной агрессии в зоне проведения АТО", – заявил руководитель Государственной службы специальной связи Леонид Евдоченко во время доклада в рамках проведения военного кабинета СНБО из зоны АТО, передает УНИАН.

Евдоченко отметил, что система создана на основе отечественных технических решений. При проверке она сработала положительно.

"Оборудование системы включено и настроено вдоль линии разграничения в зоне АТО. Система избирательно блокирует аналоговые и цифровые телевизионные сигналы, которые распространяются на территории АТО со стороны временно оккупированных Луганской и Донецкой областей", – подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", Порошенко созвал экстренное заседание военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.