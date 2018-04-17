На Донбассе уничтожили позицию террористов: появилось фото

В зоне АТО на Донбассе недалеко от Мариуполя была уничтожена позиция террористов.

Об этом сообщил волонтер Максим Рябоконь на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

"Сепары когда узнали, что напротив бат, которому помогает Центр волонтеров "People`s Project", подожгли блиндаж, спалили "кореша" и сдетонировали весь БК. Сегодня там будет чуть спокойней, но ночью лучше там больше не лазить", – написал Рябоконь.

Как писал "Обозреватель", ранее силы АТО мощно ударили на Донбассе в ответ на обстрелы террористов.