На Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке

Во вторник, 15 сентября, в районе н.п. Водяное Донецкой области во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Как сообщает пресс-центр Оперативно-тактической группы "Восток", воин получил ранения средней степени тяжести.

"Бойцу оперативно оказана первая медицинская помощь и он эвакуированный в лечебное учреждение. На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Донецкой области 8 сентября двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмирования – они подорвались на ПМН-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября российские террористы "Л/ДНР" трижды сорвали перемирие, открыв огонь по ВСУ из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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